Yaşam Kameraya yansıdı! Kıyafetleri böyle çaldılar
Yaşam

Kameraya yansıdı! Kıyafetleri böyle çaldılar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde iki kadının mağaza önünde askıda duran kıyafetleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da mağaza önünde yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 22 Ocak saat 12.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. 2 kadın bir mağazanın önünde, kaldırımdaki askında duran kıyafetleri el çabukluğuyla çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşetler yanlarında da bir kız çocuğu bulunan kadınların, bakma bahanesiyle durdukları kıyafetleri askıdan alıp, ellerindeki poşetlerin arasına gizleyerek uzaklaştığı görüldü.

