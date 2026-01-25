Filistin futboluna ambargo engeli! Çin'den gelen o sevkiyat İsrail duvarına çarptı

PFA’dan yapılan yazılı açıklamada, Çin hükümetinin resmi hibe kapsamında Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi’ne sağladığı suni çim sevkiyatının, tüm resmi ve teknik prosedürler tamamlanmasına rağmen İsrail tarafından engellendiği belirtildi.

Açıklamada karar kınanarak, bunun "Filistin spor sektörünü hedef alan doğrudan bir ihlal" olduğu ifade edildi.

Sevkiyatın miktarına, yasağın ne zaman ve hangi aşamada uygulandığına ya da sevkiyatın Çin’den çıkıp çıkmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, İsrail’in bu kararı, tüm prosedürlerin tamamlanmasına rağmen aldığı vurgulandı.

Açıklamada, engel kararı, "Filistin sporuna yönelik sistematik İsrail ihlallerinin yeni bir halkası, spor altyapısının gelişimini engellemeyi ve özellikle çocuklar ile gençlerin güvenli ortamda spor yapma hakkını hedef alan bir adım" olarak nitelendirildi.

Bu kararın, FIFA yönetmelikleri ile ayrımcılık yapmama ve spora eşit erişimi güvence altına alan Olimpiyat Şartı’nın ilkelerine açıkça aykırı olduğu belirtilen açıklamada, İsrail’in kararın sonuçlarından tamamen sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, başta FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi olmak üzere uluslararası spor kuruluşlarına, "bu ihlallerin durdurulması ve sevkiyatın girişine izin verilmesi için somut adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

Filistin Olimpiyat Komitesi verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürecinde işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde spor camiasından 949 Filistinli hayatını kaybetti, 289 spor tesisi tamamen veya kısmen tahrip edildi.

İsrail’in, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023’te, Gazze’ye başlattığı ve iki yılı aşkın süre devam eden saldırılarda 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletlere göre, sivil altyapının yüzde 90’ını etkileyen yıkımın yeniden inşa maliyeti yaklaşık 70 milyar dolar.