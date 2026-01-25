Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100 ekranlarında gündeme dair çok özel açıklamalarda bulundu. İslam dünyasının kanayan yarası Kudüs ve bölgedeki gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tarihi bir teklifte bulunduğunu açıkladı.

"Kudüs'ün dört sembol ismi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" şiarını hatırlatan Bahçeli, Kudüs tarihine damga vuran isimleri sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5’ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim: Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs’ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?"

Şam ve Kudüs arasındaki tarihi bağ

Konuşmasında bölge jeopolitiğine ve tarihsel sürece de değinen MHP Lideri, Şam ile Kudüs arasındaki kopmaz bağa dikkat çekti. Tarihte Şam'ı fethedenin mutlaka Kudüs'ü de fethettiğini vurgulayan Bahçeli, bölge halkının güven duyacağı güçlü bir lider arayışında olduğunu belirtti.

Bahçeli, Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşunun önemine işaret ederek, bölge insanının hamisi olacak bir liderliğin tarihi bir gereklilik olduğunu ifade etti.