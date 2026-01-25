  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye'den açıklama: Ateşkes 15 gün uzatıldı İdamı getirin artık! Şişli'de çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu İstanbul'da sıcak saatler yaşanıyor! MİT Başkanı İbrahim Kalın İsrail'in uykusunu kaçırdı ABD'de kar alarmı! 10 bine yakın uçuş iptal edildi Suriye'de flaş gelişme! Ateşkesin süresi doldu Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu Sıcak saatler! Rusya vuruldu Galatasaray, Karagümrük engelini aştı Suriye terör örgütü YPG'nin kalleşliğini ifşa etti ABD alarma geçti! Trump'tan flaş açıklama: "Acil durum" ilanlarını onayladım
Gündem Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız?
Gündem

Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5’ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim: Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs’ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tv100 ekranlarında gündeme dair çok özel açıklamalarda bulundu. İslam dünyasının kanayan yarası Kudüs ve bölgedeki gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tarihi bir teklifte bulunduğunu açıkladı.

 

 

"Kudüs'ün dört sembol ismi var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" şiarını hatırlatan Bahçeli, Kudüs tarihine damga vuran isimleri sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5’ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim: Hz. Ömer Kudüs’ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs’ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü fethetti, Abdülhamit Kudüs’ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?"

 

 

Şam ve Kudüs arasındaki tarihi bağ

Konuşmasında bölge jeopolitiğine ve tarihsel sürece de değinen MHP Lideri, Şam ile Kudüs arasındaki kopmaz bağa dikkat çekti. Tarihte Şam'ı fethedenin mutlaka Kudüs'ü de fethettiğini vurgulayan Bahçeli, bölge halkının güven duyacağı güçlü bir lider arayışında olduğunu belirtti.

 

 

Bahçeli, Türkiye'nin bölgedeki kararlı duruşunun önemine işaret ederek, bölge insanının hamisi olacak bir liderliğin tarihi bir gereklilik olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek

Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir
Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir

Gündem

Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

76

doğru söylüyor d-8 ülkelerini hemen askeri ittifaka çevir kudüs özgürleştir yahudi dinsizlerine karşı
Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak
Gündem

Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak

Anıtkabir’e yaklaşık 300 metre mesafedeki alanın ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı, bilirkişi raporuyla bir kez daha yargıy..
Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?
Gündem

Teröristbaşı Öcalan bile, muhalif medyadan daha tutarlı! Bu kadar mı pervasız oldunuz?

Ali Karahasanoğlu, Abdullah Öcalan’ın İmralı tutanaklarındaki CIA ve MOSSAD tespitlerine dikkat çekerek; Suriye operasyonlarına karşı çıkan ..
Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! "Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü" denildi, gerçek bambaşka çıktı
Gündem

Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı

Yeni Türkiye’nin çehresini kabul edemeyen eski Türkiye artığı kemalistler, Türkiye’nin ilk başörtülü valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’yı yıpratm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23