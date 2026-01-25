Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye’nin Şam Uluslararası Havalimanı’na radar sistemi kurduğuna ilişkin iddialar dezenformasyon içeriyor" açıklamasını yaptı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin Şam Uluslararası Havalimanı’na radar sistemi kurduğuna ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğini belirtti.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye’nin askeri operasyonlar amacıyla Şam Uluslararası Havalimanı’na radar sistemi kurduğuna ilişkin iddialar dezenformasyon içermektedir.
Sivil uçuşların yapıldığı Şam Uluslararası Havalimanı’na ilgili Suriye makamlarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurulumu yapılan Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi, hava sahası kontrol kapasitesinin ve uçuş güvenliğinin güçlendirilmesini hedeflemektedir.
Ülkemizin dost, kardeş ve komşu ülkelerle ilişkilerini hedef alan spekülasyonlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."