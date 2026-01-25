  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD alarma geçti! Trump'tan flaş açıklama: "Acil durum" ilanlarını onayladım Aydın'a dev eser! Ayda 450 bin kişiye hizmet verecek Silivri'deki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Sistem nasıl çalışacak? NATO’da Rus tehdidine yeni koruma kalkanı Sözcü’nün bir yalanını daha ifşa ediyoruz! “Burcu Köksal’a destek verdi, sürüldü” denildi, gerçek bambaşka çıktı İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddiaları! Bakan Göktaş endişelendiren gelişmeyi 'maalesef' diyerek duyurdu Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!.. İtalya'dan, İsviçre'ye sert tepki Sapkın barcı diplomatik krize yol açtı Ateşkes İsrail için sadece kağıt üzerinde: Gazze'de sivil katliamı durmuyor! Ünlüler soruşturmasında iğrenç iddia! Önce şişe çevirmece sonra uyuşturucu
Sosyal Medya Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı
Sosyal Medya

Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı

Sosyal medya platformlarında sergilenen lüks yaşamlar, pahalı otomobiller ve şatafatlı harcamalar bu kez Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) radarına takıldı! Paylaşımlarıyla servetini gözler önüne seren ancak bu kazancın vergisini ödemeyenlerin peşine düşen GİB, yapay zeka destekli denetimlerin bilançosunu açıkladı. Dijital ayak izlerini takip ederek gelir-gider dengesini mercek altına alan kurumun hazırladığı o liste, "dokunulmaz" olduğunu düşünen birçok ismi şoke etti.

GİB'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, sosyal medya platformlarındaki aşırı lüks harcamalara ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların yakından takip edildiği belirtildi.

Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulduğu aktarılan paylaşımda, beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemelerin yapıldığı vurgulandı.

 

Paylaşımda, bu kapsamda yapılan denetim sonuçlarına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımların izlenmesine devam edecektir."

Çay ocağının kapısına asılan not sosyal medyayı güldürdü
Çay ocağının kapısına asılan not sosyal medyayı güldürdü

Yaşam

Çay ocağının kapısına asılan not sosyal medyayı güldürdü

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!
Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

Sosyal Medya

Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu!

149 milyon hesap ifşa oldu: Gmail ve sosyal medya kullanıcıları tehlikede
149 milyon hesap ifşa oldu: Gmail ve sosyal medya kullanıcıları tehlikede

Teknoloji

149 milyon hesap ifşa oldu: Gmail ve sosyal medya kullanıcıları tehlikede

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

MALİYE PAVYONLARI EGLENCE MEKANLARINI KONTROL ET 1 GECEDE 300 + 500 BİN HESAP ÖDEYENLERİ KONTROL ET VERENDE ALANDA VERGİ KACIRIYOR
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23