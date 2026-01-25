Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı
Sosyal medya platformlarında sergilenen lüks yaşamlar, pahalı otomobiller ve şatafatlı harcamalar bu kez Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) radarına takıldı! Paylaşımlarıyla servetini gözler önüne seren ancak bu kazancın vergisini ödemeyenlerin peşine düşen GİB, yapay zeka destekli denetimlerin bilançosunu açıkladı. Dijital ayak izlerini takip ederek gelir-gider dengesini mercek altına alan kurumun hazırladığı o liste, "dokunulmaz" olduğunu düşünen birçok ismi şoke etti.
GİB'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, sosyal medya platformlarındaki aşırı lüks harcamalara ve yüksek tutarlı tüketim görüntülerine ilişkin paylaşımların yakından takip edildiği belirtildi.
Gelir düzeyiyle uyumsuz olabileceği değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ve organizasyonlarda sergilenen yüksek tutarlı harcamaların Başkanlık tarafından risk analizine tabi tutulduğu aktarılan paylaşımda, beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli incelemelerin yapıldığı vurgulandı.
Paylaşımda, bu kapsamda yapılan denetim sonuçlarına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Geçen yıl sosyal medya üzerinden bildirilen veya Başkanlıkça tespit edilen 5 bin 559 ihbara ilişkin denetimler yapılmış ve 573 milyon lira ceza kesilmiştir. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumu artırma hedefi doğrultusunda dijital mecralardaki paylaşımların izlenmesine devam edecektir."
