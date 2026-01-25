1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı
Ankara’da yol yaparsak trafik sorunu daha da artar şeklinde skandal açıklamalar yaparak trafiğe çözüm bulmak yerine laf salatası yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılara hayatı zindan etmeyi sürdürüyor. ABB’de yaşanan ulaşım rezaletinin ardından yaptığı açıklamanın ardından bin otobüs alacağını ve Ankaralıları ücretsiz taşıyacağını öne süren ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bir vaadi daha havada kaldı. Yaklaşık 250 milyar TL gibi devasa bir bütçeyi yöneten Yavaş, aldığı 8 adet otobüsle şov yapmaya kalkıştı. 2025 yılını Ankara’da ulaşıma yüzde 35 oranındaki zam yaparak kapatan Yavaş, aldığı 8 adet otobüsle ‘EGO’nun otobüs filosu genişliyor’ şeklinde reklam yaptı. Ankaralıların ulaşımını rahatlatacağını iddia ederken söz konusu reklam çalışmaları kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
1000 DEDİ 8’DE KALDI
2025 yılını Ankara’da ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaparak kapatan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, aldığı 8 adet otobüsle ‘EGO’nun otobüs filosu genişliyor’ şeklinde reklam yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde 8 adet otobüsün özelliklerini tanıtırken Ankaralıların ulaşımını rahatlatacağını iddia ederken söz konusu reklam çalışmaları kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Ulaşım sorunlarının kronik hâle geldiği bir Ankara’da, sınırlı sayıda aracın abartılı bir tanıtımla servis edilmesi, belediyenin algı yönetimine ağırlık verdiği ve kalıcı çözümler üretmekte yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.
