1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı

Ankara’da yol yaparsak trafik sorunu daha da artar şeklinde skandal açıklamalar yaparak trafiğe çözüm bulmak yerine laf salatası yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılara hayatı zindan etmeyi sürdürüyor. ABB’de yaşanan ulaşım rezaletinin ardından yaptığı açıklamanın ardından 1000 otobüs alacağını ve Ankaralıları ücretsiz taşıyacağını öne süren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir vaadi daha hava da kaldı. Yaklaşık 250 milyar TL gibi devasa bir bütçeyi yöneten Yavaş, aldığı 8 adet otobüsle şov yapmaya kalkıştı.

1000 DEDİ 8’DE KALDI

2025 yılını Ankara’da ulaşıma yüzde 35 oranında zam yaparak kapatan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, aldığı 8 adet otobüsle ‘EGO’nun otobüs filosu genişliyor’ şeklinde reklam yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde 8 adet otobüsün özelliklerini tanıtırken Ankaralıların ulaşımını rahatlatacağını iddia ederken söz konusu reklam çalışmaları kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Ulaşım sorunlarının kronik hâle geldiği bir Ankara’da, sınırlı sayıda aracın abartılı bir tanıtımla servis edilmesi, belediyenin algı yönetimine ağırlık verdiği ve kalıcı çözümler üretmekte yetersiz kaldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.