Dünya Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!
Dünya

Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş!

Meşru hükümetin lideri Nicolas Maduro’yu gözaltına aldırarak Venezuela’daki demokratik sistemi tamamen çökerten ABD Başkanı Donald Trump, saldırının perde arkasını anlattı. Trump, ‘Discombobulator’ adlı yeni bir teknolojiyle ülkenin savunma sistemlerini işlevsiz hale getirdiklerini itiraf ederek, küresel bir zorbalık örneğine imza attı.

Washington yönetimi, uluslararası hukuku hiçe sayarak Venezuela’da gerçekleştirdiği darbe ve askeri müdahalenin detaylarını "teknolojik bir üstünlük" gibi sunmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Venezuela’nın meşru savunma mekanizmalarını devre dışı bırakmak için ‘discombobulator’ isimli yeni bir silah kullandıklarını duyurdu.  

Trump, “Venezuela’ya düzenlenen saldırıda ‘discombobulator’ adı verilen yeni silah kullanıldı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Amerikan basınına konuşan Trump, saldırıda ‘discombobulator’ adı verilen yeni silahın kullanıldığını belirterek, bu silahın ‘karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını’ bildirdi.

Trump, bu silah hakkında konuşmasının yasak olduğunu kaydederek, “Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı” ifadelerini kullandı.

1


Yorumlar

Erkan Bayındır

Silahlar önemli tabiki bunlar savunma silahlarını engellemiş olabilir peki füze atamamak meseleyi hallediyoru mu? Bununla yirmi soysuzun bir devletin başkanını ellerini kollarını sallayarak alıp gitmesini nasıl açıklarız? Hayır hain köpekleri emperyalist uşağı olmuş satılık itler olmadan bunu yapamazlar Silahlar bahane 15 temmuz'da bu millet çıplak elle emperyalizmin stılmış köpeklerinin tankına uçağına çıplak elle karşı çıkmıştır Venezuella halkı onur haysiyet ve şerefini yitirmiştir
