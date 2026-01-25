Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Eyüpsultan Belediyesi’nde görev yapan yüzlerce çalışanı sarsan o karar, ilçede siyaset kazanını bir anda kaynatmaya yetti! CHP’li Belediye Başkanı M. Bülent Özmen’in imzasıyla yayımlanan yeni genelgeye göre, belediye personelinin yıllardır sahip olduğu en temel kazanımlardan ikisi için yolun sonu göründü. Alınan bu radikal tasarruf kararı belediye koridorlarında büyük bir şok dalgası yaratırken, uygulamanın hayata geçeceği o kritik tarih de netleşti.