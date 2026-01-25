Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Eyüpsultan Belediyesi’nde görev yapan yüzlerce çalışanı sarsan o karar, ilçede siyaset kazanını bir anda kaynatmaya yetti! CHP’li Belediye Başkanı M. Bülent Özmen’in imzasıyla yayımlanan yeni genelgeye göre, belediye personelinin yıllardır sahip olduğu en temel kazanımlardan ikisi için yolun sonu göründü. Alınan bu radikal tasarruf kararı belediye koridorlarında büyük bir şok dalgası yaratırken, uygulamanın hayata geçeceği o kritik tarih de netleşti.
CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, personelin yemek ve servis haklarını 30 Ocak itibarıyla kaldırdı. Belediyede çalışanlarının maaşlarının düzensiz ödendiği; ikramiyelerin kaldırıldığı iddia edildi. AKŞAM'a konuşan AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, belediyede ciddi yönetim krizi bulunduğunu söyledi.
YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİ
Yanlış uygulamaların bedelinin çalışanlara ödetildiğini savunan Vanlıoğlu, "Tasarruf çalışanın sofrasından olmaz, bedel emekçiye ödetiliyor. Çözüm, çalışanın hakkını kesmek değil; belediyeyi doğru yönetmektir" dedi. Belediyenin gelir yönetimini eleştiren Vanlıoğlu, şöyle devam etti: "İki yıldır Eyüpsultan'da neredeyse ruhsat verilmiyor. Belediye 'param yok' diyorsa, ruhsat verir, gelir elde eder. Ruhsat verilmeyen ilçede iş, istihdam olmaz. Bugün yaşanan yönetim beceriksizliğidir."
