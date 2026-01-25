Yangın günlerdir devam ediyor: Sıcaklık 50 dereceye ulaştı!
Avusturalya'nın Victoria eyaletinde orman yangını günlerdir devam ederken, bazı noktalarda hava sıcaklığı 50 dereceye kadar ulaştı.
vustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Diana Eadie, Mildura, Hopetoun ve Walpeup bölgelerinde hava sıcaklığının 48, Horsham'da 47 ve Hamilton'da 46 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.
İtfaiye ekiplerinin, yüksek sıcaklık nedeniyle yangınların yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Avustralya basını ise Victoria eyaletinin Otways bölgesinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarının, aşırı sıcaklar nedeniyle yayılabileceğini duyurdu.