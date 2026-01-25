  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi Kudüs çağrısı: Neden beşinci siz olmayasınız? Trump'tan ‘küresel zorbalık’ itirafı: Venezuela’yı yeni silahıyla gasp etmiş! Cami düşmanlığının bahanesi ‘siluet’ 1000 otobüs alacağım dedi sadece 8 adet aldı! Mansur’un ulaşım vaadi fos çıktı Eyüpsultan’da krizin faturası işçiye kesildi! O tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda! Sosyal medyadaki o şatafata "mali" takip! Lüks hayatını paylaşanların kapısı tek tek çalındı Bunlara bir de canımızı emanet ediyoruz! Sağlık personelinin skandal görüntülerine soruşturma Allah bu milleti, bu İP’linin, bu ABD’cinin eline düşürmesin! Matematik cahilleri faiz hesabına sığındı Esed'in yıktığı hafıza Türkiye'nin vefasıyla yeniden ayakta! Açılış Hasan Turan’ın katılımıyla Hama’da gerçekleşti
Dünya Yangın günlerdir devam ediyor: Sıcaklık 50 dereceye ulaştı!
Dünya

Yangın günlerdir devam ediyor: Sıcaklık 50 dereceye ulaştı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Yangın günlerdir devam ediyor: Sıcaklık 50 dereceye ulaştı!

Avusturalya'nın Victoria eyaletinde orman yangını günlerdir devam ederken, bazı noktalarda hava sıcaklığı 50 dereceye kadar ulaştı.

vustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Diana Eadie, Mildura, Hopetoun ve Walpeup bölgelerinde hava sıcaklığının 48, Horsham'da 47 ve Hamilton'da 46 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

İtfaiye ekiplerinin, yüksek sıcaklık nedeniyle yangınların yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Avustralya basını ise Victoria eyaletinin Otways bölgesinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarının, aşırı sıcaklar nedeniyle yayılabileceğini duyurdu.

Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!
Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!

Gündem

Ormanları yakan FETÖ'cünün cezası belli oldu!

O ülkede İsrailliler ormanı yakarken yakalandı!
O ülkede İsrailliler ormanı yakarken yakalandı!

Dünya

O ülkede İsrailliler ormanı yakarken yakalandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23