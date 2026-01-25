İBB’nin gizlemeye çalıştığı skandalı deşifre ediyoruz! Ekrem’in itfaiyecileri SDG için halayda!

HABER MERKEZİ

Türkiye, şanlı bayrağımıza yönelik Nusaybin’de gerçekleşen alçak terör saldırısının etkisiyle çalkalanırken, İBB’de büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Sözde ‘kent uzlaşısı’ kapsamında İBB’ye doldurulan örgüt sempatizanlarının, belediyeye ait tesislerde şarkılar eşliğinde halay çektiği ve Şam yönetimi karşısında hezimete uğrayan terör örgütü SDG’ye destek verdiği iddia edildi. 22 Ocak’ta gerçekleşen olayda, İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi kadrosuna dahil edilecek itfaiye personelinin tören provasında skandal yaşandı. Belediyeye ait Cebeci Spor Kompleksinin anons sisteminden YPG militanlarının sık sık sosyal medyadan paylaştığı ve sözleri arasında “Ya ölüm ya Diyarbakır” ifadeleri yer alan “Yan Mirin Yan Dîyarbekîr” şarkısı eşliğinde halay çektikleri iddia edildi. Halayda yer almak istemeyen itfaiye erlerinin ise soğuk havayı bahane ederek araçlara bindiği belirtildi.

HEM UYARDILAR HEM İZİN VERDİLER

Akit’in olay sırasında tesadüfen statta bulunan bir vatandaştan aldığı bilgilere göre; Perşembe günü gerçekleşen “tören provalarından” sonra çekilen halaya, aslen Van’lı olan İstanbul İtfaiyesi Anadolu Yakası Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz ile kurumda Kürt ırkçılığı yaptığı öne sürülen Hakan Karakuş’ın izin verdiği bildirildi. İkilinin ayrıca, halay öncesi öğrencileri görüntü kaydına karşı uyararak, “çekim yaparsanız soruşturma açılır” sözleriyle tehdit ettiği aktarıldı.

ALBAY REMZİ RAHATSIZ OLDU

Her fırsatta ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini hedef alan ve AK Parti’nin PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yaptığını öne süren CHP’li yöneticiler ise halaydan rahatsızlık duyarak, skandalı perdeleme telaşına düştü. Müdür yardımcılarının izniyle gerçekleşen “halay”ın ardından harekete geçen ve aslen emekli Albay olan İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın, tam da Suriye’deki SDG olayları sonrası çekilen halayı duyar duymaz küplere bindiği ve Ahmet Yavuz ile Hakan Karakuş’u fırçaladığı öne sürüldü. Kandil’in uzantılarıyla yaptıkları kirli işbirliğini gizleme telaşına düşen Albayrak’ın, günlerce provası yapılan yeni itfaiye erlerinin tören yürüyüşünü de iptal ettiği bildirildi. Albayrak’ın, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun posterleri önünde gerçekleşen rezaletin ardından soruşturma açmak yerine yeni işe başlayacak itfaiyecilerin İstanbul’daki görev yerlerine dağıtılması talimatını vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığımız İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak’ın kişisel telefonuna cevap veren ve ismini paylaşmayan bir hanımefendi, iddiaların “safsatadan ibaret olduğunu” belirterek, sorularımızı cevapsız bıraktı.

“YA ÖLÜM YA DİYARBAKIR!”

Son dönemde YPG militanları arasında popüler olan “Yan Mirin Yan Dîyarbekîr” şarkısının sözleri şöyle:

“Sizi görüyorum Diyarbakır

Kalkın çiftçiler ve işçiler

Ben ile sen birbirimizle anlaştık

Ya ölüm ya Diyarbakır

Yaşasın Diyarbakır

Ya ölüm ya Diyarbakır

Diyarbakır dağın üstündeki inci

Her dört tarafı çayır ve çeşme

Ben ile sen birbirimize söz verdik

Ya ölüm ya Diyarbakır

Yaşasın Diyarbakır

Ya ölüm ya Diyarbakır

YANDAŞ KADROLAŞMA FELAKET

Öte yandan, göreve gelir gelmez hiçbir gerekçe göstermeden liyakatli personeli kızağa çekerek yerine yandaşlarını dolduran Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesinin operasyonel hafızası ile yangın söndürme kabiliyetini de sıfırladı. Liyakate dayalı terfi sisteminin ortadan kalktığı ve her 4 aracından birinin tamirde onarılmayı beklediği İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi, başta Akit gazetesinin merkez binasında çıkan yangın olmak üzere büyük yangınları söndürmekte yetersiz kalmıştı. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Yakası Müdürü Erdinç Turan stajyer itfaiyeci kıza yönelik taciz sonrası ayrılmış, yerine yeni müdür atanmıştı.