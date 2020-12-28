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Dünya New York Post'tan ABD gündemine damga vuran manşet! Donald Trump’ı şoke eden gelişme
Dünya

New York Post'tan ABD gündemine damga vuran manşet! Donald Trump’ı şoke eden gelişme

ABD'de Donald Trump'a destek vermesiyle bilinen New York Post'un bugünkü sayısının Donald Trump ile ilgili manşeti dünyaya damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:54:00 -
New York Post'tan ABD gündemine damga vuran manşet! Donald Trump’ı şoke eden gelişme

ABD'de Donald Trump'a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısının manşeti güne damga vurdu. Trump'a verdiği destekle bilinen gazete "Deliliği bırak" başlığıyla çıktı. Gazetenin manşeti ülke gündeminde en çok konuşulan konulardan oldu.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran başkan Donal Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi.  Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı. Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulunuldu. Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, “Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı” ifadelerini kullandı.

"Sayın başkan çabalarınız sonuçsuz kaldı”

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde ‘hile’ olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi: “Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı.” Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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