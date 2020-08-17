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Ekonomi

New York Fed imalat endeksi ağustosta beklentiyi karşılayamadı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:08:31 -
New York Fed imalat endeksi ağustosta beklentiyi karşılayamadı

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ağustosta 3,7 değerine düşerek piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.

New York Fed'in ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 13,5 puan azalışla 3,7 değerine geriledi.

Bu dönemde toparlanma hızında yavaşlama kaydedilen veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 15 değerini alması yönündeydi.

Endeks, temmuzda 17,2 değerine yükselerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez pozitif bir seyir izlemişti.

Yeni sipariş endeksi, ağustosta 13,9'dan eksi 1,7 değerine, sevkiyat endeksi de 18,5'ten 6,7 değerine düştü. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 38,4'ten 34,3 değerine geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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