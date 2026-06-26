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Ekonomi New York borsasında yapay zeka balonu patladı!
Ekonomi

New York borsasında yapay zeka balonu patladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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New York borsasında yapay zeka balonu patladı!

Küresel finansın merkezi New York borsası, yapay zeka teknolojilerine yönelik artan maliyet endişeleri ve teknoloji devlerinden gelen erteleme haberleriyle haftanın son işlem gününe feci bir çöküşle başladı. Son dönemde yapay zeka üzerinden şişirilen çip hisselerindeki sert satış baskısı durdurulamazken, piyasalar bir anda kırmızıya boyandı.

New York borsası, çip hisselerindeki satış baskısının sürmesiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalarak 51.803,77 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 azalışla 7.312,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kayıpla 25.105,41 puana indi.

OpenAI'ın halka arzını ertelemeyi planladığına dair haberler ve yapay zeka altyapı maliyetlerinin artışına ilişkin endişelerle çip hisselerindeki satış dalgası hızlanırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD basınında yer alan OpenAI'ın, SpaceX'in halka arz sonrası zayıf performansı ile yapay zeka bağlantılı hisselerdeki genel volatilite nedeniyle halka arz için gelecek yılı beklemeyi düşündüğüne yönelik haberler üzerine çip şirketlerinin hisseleri değer kaybetti.

Bellek ve depolama birimlerine yönelik artan maliyetleri gerekçe gösteren Apple'ın bazı ürünlerinin fiyatlarına zam yapması ile Microsoft'un Xbox oyun konsollarının fiyatlarını yükselteceğini açıklaması da yapay zeka kaynaklı çip talebinin tüketici elektroniği ürünlerinin fiyatlarına etkilerini gözler önüne serdi.

Micron Technology'nin hisseleri yüzde 6, Advanced Micro Devices ile Intel hisseleri yaklaşık yüzde 3 azalışla güne başladı.

On Semiconductor'ın hisseleri, şirketin Synaptics'i satın alacağını duyurması sonrasında yüzde 18'e yakın değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4 artarak 105,8 milyar dolara çıktı.

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