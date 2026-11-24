Dow Jones yüzde 3,01 artarak 49.595,31 puana, S&P 500 yüzde 4,73 yükselerek 7.237,17 puana çıktı. Nasdaq ise yüzde 6,51 kazançla 24.089,56 puandan kapandı.

Geçen hafta Anthropic'in rekor büyüklükteki halka arzı ve Nvidia'nın güçlü bilançosuna rağmen, yapay zeka ile ilişkili sektörlerdeki yüksek harcama taahhütleri ve talebin kalıcılığına dair endişeler piyasalara baskı yapmıştı. Teknoloji sektöründeki sert satış baskısıyla düşen endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde ralli yaptı.

Piyasaların açılışının hemen öncesinde Nvidia Yönetim Kurulu, aralarında Çinli casus olduğundan şüphelenilen bir kadınla yaşadığı ilişkinin de bulunduğu evlilik dışı ilişkilerine yönelik haberlerin ardından istifa eden Jensen Huang'ın yeniden üst yönetici (CEO) olarak göreve getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nvidia'nın Huang'ı CEO'luğa geri getirerek "doğru ve yerinde" bir karar aldığını belirtti.

Söz konusu gelişme sonrasında Nvidia'nın hisseleri günü yüzde 3,15 artışla tamamlarken, yapay zeka ile ilişkili diğer şirketlerin hisselerini de yukarı taşıdı. Micron Technology'nin hisseleri yüzde 19, Advanced Micro Devices'ın hisseleri yüzde 6,9 ve CoreWeave'in hisseleri yüzde 22,3 değer kazandı.

Öte yandan, siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın rakibi Zscaler'ı yaklaşık 43,9 milyar dolar değerlemeyle bünyesine katmak üzere anlaşmaya varması sonrasında Zscaler'ın hisseleri yüzde 17,7 yükseldi.

Ayrıca, Bitcoin sert satış dalgasının ardından bir miktar toparlanarak yeniden 61 bin doların üzerine çıkarken, kripto para ile ilgili hisselerdeki yükseliş dikkati çekti.

Geçen hafta borsada işlem görmeye başlayan Anthropic'in hisseleri ise yüzde 1,4 geriledi.

Bu hafta, Şükran Günü tatili dolayısıyla piyasalar perşembe günü kapalı olacak, cuma günü ise erken kapanacak.