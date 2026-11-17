New York borsasında haftaya sert düşüş, Nasdaq yüzde 2,49 geriledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Nvidia’nın bilançosu ve Anthropic’in halka arzı öncesinde çip hisselerinde satışlar hızlandı. New York borsasında üç ana endeks de haftanın ilk seansını kayıpla tamamlarken Dow Jones 700 puanın üzerinde geriledi.
Dow Jones yüzde 1,41 düşüşle 51.608,17 puana, S&P 500 yüzde 1,92 kayıpla 7.416,59 puana indi. Üç ana endeks arasında en sert düşüşü kaydeden Nasdaq, seansı 24.509,76 puanda tamamladı.
ÇİP HİSSELERİNDE SATIŞ BASKISI
Geçen hafta yüzde 12,8 değer kaybeden Nvidia hisseleri, haftanın ilk seansında yüzde 4,1 daha düştü. Micron Technology yüzde 7,6, Intel yüzde 7 ve Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 5,6 geriledi.
ABD Ticaret Bakanlığı, gelişmiş yapay zekâ çipleri ile sunucularına üçüncü ülkeler üzerinden uzaktan erişilerek ihracat kısıtlamalarının aşılmasını önlemeye yönelik yeni bir düzenleme yayımladı.
Nvidia’nın üçüncü çeyrek sonuçlarını 17 Kasım’da piyasa kapanışının ardından açıklaması bekleniyor. Yatırımcılar, bilanço verilerinin yanı sıra Jensen Huang’ın istifasının ardından şirketin izleyeceği stratejiye odaklanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Huang’ın göreve dönmesine karşı olmadığını söyledi. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre Nvidia yönetim kurulu, Huang’ı yeniden CEO olarak atamayı değerlendirmiyor.
ANTHROPIC’İN HALKA ARZI VE FED TUTANAKLARI TAKVİMDE
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan belgelere göre Anthropic, halka arzda 825 milyon hisseyi 70–78 dolar fiyat aralığından satışa sunmayı planlıyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yüzde 3,75–4 aralığında sabit tuttuğu son toplantının tutanakları 18 Kasım’da yayımlanacak. Yatırımcılar, tutanaklarda gelecek faiz kararlarına ilişkin ipuçları arayacak.
New York Fed’in açıkladığı imalat sanayi endeksi ise kasımda 7,8’e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.0