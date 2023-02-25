New York borsasında düşüş

New York borsası, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'i beklenenden daha uzun süre "şahin" tutabileceğine yönelik artan endişelerle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,02 azalışla 32.816,92 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,05 azalarak 3.970,04 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 kayıpla 11.394,94 puana indi.

Fed'in faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları ocakta yüzde 1,8 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi.

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Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 4,7 artarak beklentileri aştı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, beklentilerin üzerinde gelen kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için daha fazla çabanın gerekeceğini gösterdiğini belirtti. Mester, "Tüm fiyatların düştüğünü görmemiz gerekiyor ve bunu henüz sürdürülebilir bir şekilde görmedik." dedi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de "enflasyonun kontrol altına alınması için daha fazla faiz artışı gerektiğini" savundu. Enflasyonun yüksek kalmayı sürdürdüğüne işaret eden Collins, son verilerin, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için "yapacak daha çok işleri olduğu" görüşünü güçlendirdiğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson ise iş gücü arzı ve talebi arasında devam eden dengesizliğin hizmet sektöründeki iş gücü maliyetleriyle birleşmesiyle, yüksek enflasyonun sadece yavaş bir şekilde düşebileceğini aktardı.