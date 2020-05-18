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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 23:19:57 -
New York borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasının ilk klinik deneylerinden olumlu sonuç alındığı haberiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 900 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,8 artışla 24.586,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüzde 3,08 artarak 2.951,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,4 yükselişle 9.234,83 puana çıktı.

Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık sağladığını duyurdu.

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