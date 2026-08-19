Orman yangınlarına karşı eşekleri görevlendirdiler! 9 yıldır yangın çıkmadı
İsyanya’nın Endülüs bölgesindeki Doñana Milli Parkı çevresinde orman yangınlarına karşı sıra dışı bir yöntem uygulanıyor. Parkta görevlendirilen 18 eşek, yangınların büyümesine neden olan kuru otları ve çalılıkları yiyerek doğal yangın şeritleri oluşturuyor. Hayvanlar bunun için günde 7 saate kadar arazide çalışıyor. Eşeklerin görevlendirildiği bölgede 9 yıldır tek bir yangının meydana gelmemesi ise projenin başka bölgelerde de uygulanmasının önünü açtı.