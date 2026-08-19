Orman yangınlarına karşı eşekleri görevlendirdiler! 9 yıldır yangın çıkmadı

Eşeklerin tercih edilmesinin özel bir nedeni de var. Bu hayvanlar koyun ve sığırların tüketmekte zorlanabileceği kuru ve sert bitkilerle de beslenebiliyor. Ayrıca makinelerin girmekte zorlandığı engebeli arazilere ulaşabiliyorlar. Bölgedeki gönüllüler ise eşeklere su taşıyor ve çalışma sırasında hayvanların güvenliğini takip ediyor. Uygulamanın yürütüldüğü Doñana çevresindeki bölgede dokuz yıldır orman yangını kaydedilmediği bildiriliyor.