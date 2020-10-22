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Ekonomi New York Borsası yükselişle kapandı
Ekonomi

New York Borsası yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 23:34:26 -
New York Borsası yükselişle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York Borsası, günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,54 artışla 28.363,66 puandan kapandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,57 artarak 3.455,10 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 0,19 kazançla 11.506,01 puana çıktı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik etkili oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün yaptığı açıklamada, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda anlaşma sağlanamadığını ifade etti. Pelosi, tasarının yazılıp oylamasının ise biraz zaman alabileceği konusunda uyardı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde bir azalış gösterdi.

ABD'de ikinci el konut satışları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak 6,54 milyona yükseldi ve Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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