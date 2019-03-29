New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı29 Mart 2019 Cuma 16:53
İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artışla 25.865,63 puan, Dow Jones endeksi yüzde 0,48 kazançla 2.828,94 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kazancıyla 7.726,66 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin piyasaları olumlu etkilediğini belirterek, Brexit'e yönelik bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylamalara odaklanıldığını ifade etti.
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