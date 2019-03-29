0553 313 94 23

New York borsası yükselişle açıldı

29 Mart 2019 Cuma 16:53
New York borsası yükselişle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,58 artışla 25.865,63 puan, Dow Jones endeksi yüzde 0,48 kazançla 2.828,94 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kazancıyla 7.726,66 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin piyasaları olumlu etkilediğini belirterek, Brexit'e yönelik bugün İngiltere parlamentosunda yapılacak oylamalara odaklanıldığını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:53
  1. New York Borsası
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    2. Ali Osman Bilgin: "Muhsin Yazıcıoğlu..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya’yı..
    4. Başkan Palancıoğlu: "Türkiye’ye örnek..
    5. Fuat Oktay’dan Bükreş Türk..
    6. Annesi ölen sıpayı at besliyor
    7. Adıyaman yerel seçim sonuçları 2019 |..
    8. Işıksu: “İnançlıyız, kararlıyız,..
    9. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    10. Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme..
    11. AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu
    12. Futbol: Hazırlık maçı
    13. Bağımsız adaydan "Kalabalığı nasıl..
    14. Kayseri'de "Prof. Dr. Fuat Sezgin"..
    15. FETÖ şüphelisi Eskişehir'de enselendi
    16. İyi Parti’li kurucular MHP saflarına..
    17. HDP, Diyarbakır ve Mardin'de havasını..
    18. Bab'da Türkiye'ye destek gösterisi
    19. İstifa eden 8 İngiliz vekil yeni parti..
    20. New York borsası yükselişle açıldı
    21. 57 kaçak göçmen yakalandı, 2..
    22. İngiltere’de konut fiyatları yüzde 0,7..
    23. Malatyalı STK’lardan ‘Ayasofya’..
    24. Hilmi Güler: “Biz hizmet adamıyız”
    25. Bucak’ın giriş-çıkışına salep ve..
    26. Tacikistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde..
    27. Yüce, Sakarya Ağasar Şalpazarlılar..
    28. Zeybekci’den sokak konseri
    29. Bolu'da örtü yangını
    30. KATSO heyeti, 25. MARBLE Fuarına..
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun