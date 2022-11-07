New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de ara seçimlerin gerçekleştirileceği ve enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artarak 32.454,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 3.780,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kazançla 10.516,94 puana çıktı.

"ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta politika faizini arka arkaya 4'üncü kez 75 baz puan artırması ve gelecek döneme ilişkin "faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğinin" sinyalini vermesinin ardından pay piyasaları yeni haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı."

Yeni haftada enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağına işaret eden analistler, ABD'de yarın gerçekleştirilecek ve Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek ara seçimlerle de siyasi haber akışının önem kazanacağını belirtti. ​​​​​​​