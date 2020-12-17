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Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı
Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:53:58 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi iyimserliğiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,48 artışla 30.300,67 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 yükselişle 3.719,81 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 artarak 12.730,93 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki pozitif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketinin çok yakın bir zamanda geçeceğine dair beklentiler etkili oldu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy'nin bütçe ile Kovid-19 destek paketine ilişkin salı günü gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından, tarafların yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinde anlaşmaya çok yakın oldukları kaydedildi.

Pelosi de dün yaptığı açıklamada, destek paketine yönelik görüşmelerde "ilerleme" kaydettiklerini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün sona eren toplantısından çıkan kararlar da piyasalarca olumlu karşılandı. Fed, bu yılki son toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranında değişikliğe gitmezken, varlık alımına maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada beklenmedik şekilde artarak 885 bin seviyesine yükseldi.

İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden sıkılaştırılan önlemlerin etkisiyle eylül ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

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