New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 27.867,91 puandan işlem gördü.



S&P 500 endeksi yüzde 0,20 yükselişle 3.388,88 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kazançla 11.171,73 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, beklenenden iyi gelen ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, temmuzda piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık yüzde 22,6 artışla 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.

Öte yandan, ABD'li perakende devlerinden Walmart ile inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'un ikinci çeyrek bilançoları da beklenenden iyi geldi.

Walmart'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki mağaza satışları 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,3, elektronik ticaret satışları ise yüzde 97 arttı. Şirketin toplam geliri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 137,7 milyar dolara ulaştı.

Home Depot'un da ikinci çeyrekteki net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 38,1 milyar dolara yükseldi.