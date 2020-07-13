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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 17:09:31 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,91 artışla 26.312,12 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,83 kazançla 3.211,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 yükselişle 10.731,72 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına rağmen Amerikan borsası açılışta pozitif bir seyir izledi.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler etkili oldu.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşılarından ikisinin yasal inceleme süreçlerinin ABD Gıda ve İlaç İdaresince (FDA) hızlandırıldığı bildirildi.

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