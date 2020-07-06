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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:51:55 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,48 artışla 26.208,40 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,41 kazançla 3.174,08 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 yükselişle 10.364,30 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarına rağmen iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle geçen haftayı pozitif bir seyirle kapayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde de yükseliş eğilimini sürdürdü.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 2,9 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 132 bin 610'a çıktı.

Analistler, ekonominin normale dönmeye başlamasının ardından açıklanan ekonomik verilerden pozitif sinyaller alındığını ve veri odaklı seyrin bu hafta da devam edeceğini bildirdi.


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