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Ekonomi

New York borsası yükselişle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:59:58 -
New York borsası yükselişle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,1 artışla 24.418,15 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,7 kazançla 2.941,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 yükselişle 9.186,15 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmeler etkili oldu.

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının 45 kişi üzerinde yapılan ilk aşama denemesinde olumlu sonuç alındığını duyurdu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirterek, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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