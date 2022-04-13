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Dünya New York borsası yatay seyirle açıldı
Dünya

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, ABD'de üretici enflasyonun rekor kırmasının ardından güne yatay seyirle başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 17:27:00 -
New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalışla 34.191,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 azalarak 4.397 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0 ,04 azalışla 13.366,57 puana indi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin ardından günü düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Ülkede yüzde 8,5 ile 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleşebileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Analistler, üretici fiyatlarının martta beklenenden fazla yükseldiğini, son verilerin enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğini gösterdiğini belirtti.

ÜFE'nin açıklanmasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,74 seviyesine yükseldi.

Öte yandan, ABD'de şirketlerin bilanço sezonu da başladı. ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, bu yılın ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalarda dalgalanmalara sebep olmasının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 azalarak 8,3 milyar dolara geriledi.

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