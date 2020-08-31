  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:50:34 -
New York borsası karışık seyirle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,78 azalışla 28.430,05 puana geriledi.

S&P 500 endeksi de yüzde 0,22 kayıpla 3.500,31 puana düştü.

Söz konusu endeksler, günü düşüşle kapamalarına rağmen 1980'lerden bu yana kaydedilen en iyi ağustos ayı performansını gösterdi. Dow Jones endeksi yüzde 7,6 yükselişle 1984'ten bu yana, S&P 500 endeksi de yüzde 7 artışla 1986'dan bu yana ağustos ayında elde ettiği en büyük kazancını yaşadı.

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,68 kazançla 11.775,46 puana ulaşarak rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi piyasalar üzerindeki etkisini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, bugün katıldığı bir etkinlikte, yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı
Gündem

Tebdili kıyafetle denetime çıktı! Resimdeki isim şaşırttı

Sivil kıyafetle denetime çıkan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, hastanelerde incelemelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı