  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:11:48 -
New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,60 artışla 29.331,82 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 3.548,68 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 azalışla 11.652,01 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçiminin Joe Biden'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, bugün karışık bir seyir izledi.

Aşıya ilişkin haberlerin ardından ekonominin tam olarak normalleşmesi umuduyla yatırımcılar seyahat, enerji ve finans gibi sektörlere yönelirken, teknoloji hisselerinde düşüş kaydedildi.

ABD'li teknoloji devlerinden Amazon ve Facebook hisseleri yüzde 3'ün, Netflix'in hisseleri yüzde 1'in, Zoom hisseleri ise yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'ten dün yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirilen potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu duyurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.
Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti
Siyaset

Enver Altaylı, Arınç ve Gül'ün Mustafa Özcan ile en az 200 kez görüştüğünü iddia etti

FETÖ'den yargılanan Enver Altaylı, terör örgütünün ‘ikinci adamı’ olarak belirtilen Mustafa Özcan'ın Çankaya'da eski Cumhurbaşkanı Abdullah ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay