New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD'nin beklenenden iyi gelen büyüme verisinin ardından güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 azalışla 26.488,07 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 3.277,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 artarak 11.076,76 puandan işlem görmeye başladı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceğine dair endişelerle dün sert kayıplar yaşayan endeksler, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 33,1 ile rekor seviyede büyüme kaydetti.

Ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuz-eylül döneminde beklentinin üzerinde bir artış gösteren gösteren gayrisafi yurtiçi hasıla verisinin, yüzde 31 artması tahmin ediliyordu. ABD ekonomisi, Kovid-19 salgını ve salgına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,4'lük tarihi bir daralma yaşamıştı.

Öte yandan, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ekim ile biten haftada 751 bine düşerek beklentilerin üzerinde bir azalış gösterdi.