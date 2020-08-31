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Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı
Ekonomi

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:55:24 -
New York borsası karışık seyirle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,33 kayıpla 28.558,31 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 3.505,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kazançla 11.733,31 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların yeni haftada ağustos ayına ilişkin ISM imalat endeksi ile istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemini takip edeceğini bildirdi.

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