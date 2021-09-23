New York borsası Fed sonrası çoştu

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 kazançla 4.394,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 artışla 14.896,8 puana yükseldi. Endeksler, Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan kararlar sonrası pozitif bir seyir izledi.

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomideki gelişimin beklenildiği gibi devam etmesi halinde Komite'nin "yakında" varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebileceği ifade edildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, büyüme tahminlerini düşürürken, enflasyon tahminlerini ve 2022'den itibaren faiz oranına ilişkin tahminlerini artırdı. Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentileri, 2022 için yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 için ise yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, kararların açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, varlık alımlarında azalmaya gitmenin, faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını yineledi.

Powell, tahvil alımlarını azaltma sürecinin "yakında" başlayarak, 2022'nin ortalarında tamamlanabileceğini ifade etti.