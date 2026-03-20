Paylaşan kişi kanun kaçağı çıktı! Özgür küfrediyor FETÖ yayıyor Amerikalı Bakanın kan donduran itirafı! 13 yaşındaki oğluna 'Senin için öldüler' dedi! Güvenli limanda çarşı karıştı: Altında günlük kayıp yüzde 6’yı, gümüşte yüzde 12’yi aştı Zırhlı araçların korkulu rüyası sahaya iniyor! BAYKAR’ın yeni İHA’sı Skydagger ortaya çıktı Halk TV’de Webtapu şoku! Özgür Özel’in iftira balonu Ebru Baki’nin elinde patladı! Ateşkes yine havada kaldı... Pakistan yine sivilleri vurdu! Türkiye’yi soyup soğana çevirmişler: Tam 5,3 milyar liralık vurgun! 18 ilde 67 şüpheli tutuklandı Dev eser hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan’dan Rize’ye bir mühür daha Basın yeleği bile Siyonist vahşeti durduramadı! Rus televizyon ekibi Lübnan’da ateş hattında kaldı! Rusya'dan dünyayı endişelendiren akaryakıt kararı
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

ABD borsaları, Orta Doğu’daki gelişmelerin gölgesinde günü kayıpla tamamladı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve jeopolitik riskler yatırımcıları temkinli pozisyona itti.

New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı takip edilirken günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,44 azalarak 46.021,43 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 azalışla 6.606,49 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kayıpla 22.090,69 puana geriledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bir miktar hız kesse de pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 00.00 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 107,9 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,27 azalarak 95,1 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki gevşemede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in ABD'ye Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda "istihbarat ve diğer yollarla" yardım ettiği yönündeki açıklamaları etkili oldu. Ayrıca Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdiler.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 205 bin oldu ve beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da yarı iletken şirketi Micron Technology'nin hisseleri güçlü finansal sonuçlarına rağmen yüzde 3,8 değer kaybetti.

