Gazze’de çocuklar açlığın kıskacında!

Nasır Hastanesi koridorlarında oğlunun başında bekleyen İman Ebu Ceme için 6 yaşındaki Yasir’in hastalığı, Gazze’de süren savaşın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin bir simgesine dönüşmüş durumda.

Yasir’in küçük bedeni yanık izlerini andıran yaralar ve döküntülerle kaplanırken doktorlar hastalığın nedenini net biçimde teşhis edemiyor.

Ailesiyle birlikte Gazze'nin güneyindeki El Mevasi bölgesindeki kalabalık çadırlarda yaşayan anne İman, oğlunun savaş öncesinde sağlıklı olduğunu ancak aylar süren açlık ve yetersiz beslenmenin ardından durumunun ağırlaştığını söyledi.

Aşırı sıcak, biriken çöpler, kirli su, böcek istilası ve hijyen eksikliği nedeniyle kamplarda hastalıkların hızla yayıldığı belirtiliyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardım girişlerine ciddi kısıtlamalar getirmesi nedeniyle gıda ve ilaç krizi derinleşmeye devam ediyor.

İman, “Çocuğum yemek istiyordu ama verecek hiçbir şeyimiz yoktu” diyerek yaşadıkları çaresizliği anlattı.

Filistinlilere Tıbbi Yardım (MAP) ekipleri, özellikle yerinden edilen ailelerin yaşadığı kamplarda deri hastalıklarının alarm verici seviyede yayıldığını açıkladı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre yalnızca 2026 yılı içinde deri altında veya üzerinde yaşayan parazitlerin neden olduğu 17 binden fazla enfeksiyon vakası kaydedildi.

Nisan ayında MAP tarafından taranan 7 bin 17 kişinin 1325’inde cilt hastalığı tespit edilirken vakaların yüzde 62’sinden fazlasını çocuklar oluşturdu.

Vakalar arasında 2 yaş altı 168 çocuk, 3-5 yaş arası 259 çocuk ve 6-12 yaş arası 245 çocuk bulunuyor.

Gazze’nin orta kesimindeki bir klinikte çalışan Doktor Rana Ebu Celal, özellikle uyuz vakalarında keskin artış yaşandığını söyledi.

Ebu Celal, “En çok çocuklar etkileniyor. Kalabalık çadırlar, temiz su eksikliği ve hijyen malzemelerinin neredeyse tamamen yok olması hastalıkların yayılmasına neden oluyor” dedi.

Han Yunus’taki kamplarda görev yapan Doktor Ala Ude de her gün 70 ila 80 arasında uyuz, mantar enfeksiyonu ve böcek kaynaklı yara vakası gördüğünü belirtti.

Doktor Ude, bazı böcek türlerinin henüz tanımlanamadığını ve ısırıklarının açık yaralara dönüştüğünü söyledi.

Öte yandan temel ilaçların büyük bölümünün tükendiği ifade ediliyor.

Uyuz tedavisinde kullanılan Permetrin ilacının artık bulunamadığını belirten sağlık çalışanları, ailelerin tedaviye ulaşamadığı için umutsuzluğa sürüklendiğini aktarıyor.

MAP sağlık çalışanı Muhammed Fethi ise çocukların tedavi edilse bile tekrar aynı sağlıksız koşullara döndüğünü belirterek, “Sorunun kaynağı değişmediği sürece hastalıklar yayılmaya devam edecek” dedi.

Kaynak: Mepa News