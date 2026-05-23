Uzaydan dronlara kablosuz güç: Havada şarj dönemi başlıyor

Çin’deki Xidian Üniversitesi araştırmacıları, “Sun Chasing” isimli proje kapsamında geliştirilen prototip güneş enerjisi platformunu kullanarak hareket halindeki bir drona uzaktan enerji aktarmayı başardı. Çin devlet haber ajansı Xinhua’nın aktardığı bilgilere göre sistem, yaklaşık 30 kilometre/saat hızla uçan bir drona 30 metre mesafeden 143 watt stabil güç iletmeyi başardı.

Uzaydan enerji aktarımı fikri uzun yıllardır teorik düzeyde tartışılsa da Çinli araştırmacıların son testi, teknolojinin pratik uygulamalara yaklaşmaya başladığını gösteriyor. Sistem özellikle dron sürülerinin havada uzun süre görev yapabilmesi, askeri platformların enerji ihtiyacının karşılanması ve afet bölgelerinde altyapıdan bağımsız enerji desteği sağlanması gibi alanlarda önemli bir potansiyele sahip görülüyor.

SABİT HEDEFLERDE DAHA YÜKSEK PERFORMANS ELDE EDİLDİ

Araştırma ekibi, hareketli hava araçlarının yanı sıra sabit hedeflerde de sistemin performansını test etti. Yapılan deneylerde platformun 100 metre uzaklığa doğru akımdan doğru akıma yüzde 20,8 verimlilikle kablosuz enerji aktarımı gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı testte sistemin toplamda 1.180 watt güç ilettiği açıklandı.

Projenin liderliğini yürüten Xidian Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Fakültesi profesörü Duan Baoyan, ekiplerinin önemli bir teknik engeli aştığını söyledi. Duan’a göre araştırmacılar artık tek bir verici kullanarak aynı anda birden fazla hareketli hedefe enerji iletebilecek seviyeye ulaştı.

Araştırma ekibi, gelecekte tek bir uzay tabanlı güneş enerjisi istasyonunun aynı anda hem uydulara hem de yeryüzündeki araçlara enerji sağlayabileceğini düşünüyor. Bu yaklaşım, özellikle sürekli enerji ihtiyacı bulunan insansız hava araçları ve uzun süre görev yapan yüksek irtifa platformları açısından kritik önem taşıyor.

MİKRODALGA TABANLI ENERJİ IŞINI KULLANILIYOR

Sun Chasing projesinde enerji aktarımı, yüksek güçlü mikrodalga antenleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Sistemin gönderdiği kablosuz enerji ışını, araştırma ekibinin geliştirdiği özel alıcı antenler tarafından toplanıyor. Açıklanan verilere göre bu alıcı sistemlerin enerji toplama verimliliği yüzde 88 seviyesine ulaştı.

Araştırmacılar ayrıca bu antenleri daha küçük ve hafif hale getirmek için de çalışmalar yürütüyor. Bunun temel nedeni ise gelecekte sistemin doğrudan uzaya yerleştirilebilmesini ekonomik ve teknik açıdan daha uygulanabilir hale getirmek.

Projenin bir sonraki büyük aşaması ise doğrudan uzay ortamında testlere başlanması olacak. Araştırma ekibi, yıllardır Eyfel Kulesi’ni andıran metal kuleler üzerine yerleştirilmiş deneysel platformlarla çalışmalar yürütüyor.