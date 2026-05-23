Ukrayna ihalarla koleje saldırdı Öğrenci öldürmeyi Trump'tan öğrendiler

ABD ve İsrail’in füze saldırısı ile İran’da bir okulda çoğu çocuk 165 kişi can vermişti. Rusya’nın işgal ettiği Luhansk bölgesinde Ukrayna ordusunun bir koleje insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e, yaralı sayısının 47’ye yükseldi.

Rusya’nın ilhak ettiği Luhansk bölgesinin yönetimine atadığı Leonid Pasechnik, Ukrayna ordusunun dün bir koleje insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralı sayısının 47’e yükseldiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Luhansk bölgesinde bulunan bir koleje düzenlenen İHA saldırısında can kaybı arttı. Rusya tarafından Luhansk bölgesinin yönetimine getirilen Leonid Pasechnik yaptığı açıklamada, hayaıtnı kaybedenlerin sayısının 11'e, yaralı sayısının 47’ye yükseldiğini ifade etti. Pasechnik 11 kişinin ise hala kayıp durumda olduğunu aktardı.

ABD VE İSRAİL DE OKULA SALDIRMIŞTI

28 Şubat’ta İran’ın güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen füze saldırısında, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 165 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve halen süren savaşın ilk günlerinde gerçekleşmişti.

Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova dün yaptığı açıklamda, Ukrayna ordusunun Luhansk Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobilsk kolejinin binasına ve öğrenci yurduna saldırdığını, saldırı sırasında olay yerinde 14-18 yaş arası 86 gencin olduğunu, ilk bilgilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin de yaralandığını aktarmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise yurdun 5 katından 3’ünün yıkıldığı, yakınlarda askeri tesis bulunmadığı ve Ukrayna’nın neye saldırdığını biliyor olması gerektiği vurgulanmıştı.

Ukrayna ordusu ilerleyen saatlerde Rusya’nın suçlamalarını reddetmişti. Yapılan açıklamada, bölgedeki seçkin bir İHA komuta birliğine saldırı gerçekleştirildiği ifade edilmiş, Kiev’in uluslararası insani hukuka uyduğu vurgulanmıtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Rus ordusuna saldırıya karşılık misilleme seçenekleri hazırlama talimatı vermişti.

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın 2022’de tek taraflı olarak kendi toprağı ilan ettiği 4 bölgeden biri olan Luhansk’ı geri almak istiyor.

Çünkü ukraynanın başındakide yahudi yahudi israilde boş durmazken Ukrayna ki mi boş duracak yahudi her yerde yahudidir boş durmaz ama bazı kesim Müslüman lar maalesef boş duruyor
