Genel merkezi boşaltmazlarsa işgalci sıfatı taşıyacaklar
Genel merkezi boşaltmazlarsa işgalci sıfatı taşıyacaklar

Yücel Kaya

Gazeteci Enver Aysever, CHP yönetimini hedef alan "mutlak butlan" tartışmaları üzerinden sert bir çıkışta bulundu. Aysever, CHP Genel Merkezi'ndeki mevcut yönetimin hukuki statüsünün sona erdiğini savunarak, binanın boşaltılmaması halinde "işgalci" durumuna düşüleceği uyarısında bulundu.

CHP yönetimine dair hukuki tartışmaları gündeme taşıyan Aysever, mevcut yönetimin meşruiyetini yitirdiğini ifade etti:

"Hukuken yok hükmündeler"

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bulunan insanların, aslında orayı boşaltmadıkları müddetçe yarın bir gün işgalci sıfatı taşıyacaklarını unutmayalım. Dolayısıyla bugün Özgür Özel ve oradaki arkadaşları, hukuken yok hükmündeler."

"Eski mevkilerine dönerler"

Özgür Özel’in genel başkanlık sıfatının hukuki olarak geçersiz olduğunu iddia eden Aysever, durumun Özel için bir mevki kaybına yol açtığını savundu:

"Peki bugün Özgür Özel’in mevkii ne? Bugün Özgür Özel’in mevkii, butlan kararından bir gün önceki mevkii. Yani bugün Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili."

"Hukuku tamamen reddetmektir"

CHP yönetiminin alınan karara karşı direnç göstermesini eleştiren Aysever, bu tutumun hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz 'Bu kararı tanımıyoruz' demenin ne anlama geldiğini söyleyelim. Kararı tanımamak fiili olarak bir tavır gerektirir. Dolayısıyla bu kararı tanımadığınız takdirde, artık hukukun hiçbir kararını tanımadığınız anlamına gelir."

enver aysever kim ?? nereli aslı

Doğum Yeri: İstanbul'da doğup büyümüştür ve çocukluğu Göztepe ile Erenköy semtlerinde geçmiştir.Aile Kökeni: Anne ve babası aslen Antakyalıdır (Hatay)kürt arap nusayri alevi???kemal kılıcdaroğlu nereeli tunceli zaza kürt alevi<<akrabamı sizce ???

Kudret

Emver efendi kk yi kim atadı diyceksi ki mahkeme sence oylemi
