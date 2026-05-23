  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Özel yönetimi 2 milyarı buhar etti’ iddiası! 1 milyar 750 milyon hazine yardımının üstüne 300 milyon TL borçlanmışlar! Yunan’ın “Tayfun” kâbusu! Mustafa Ceylan yazdı CHP'de 'yedek parti' devreye girdi! Özgür Özel ekibini TEK Parti binasına mı taşıyor? Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Aktüel Kalibaf’tan Trump’a gözdağı Savaş, sonu olacak
Aktüel

Kalibaf’tan Trump’a gözdağı Savaş, sonu olacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kalibaf’tan Trump’a gözdağı Savaş, sonu olacak

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Tahran’da gerçekleştirdiği görüşmede, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak." dedi.

İran devlet televizyonuna göre İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin ve milletinin "ABD gibi güvenilmez bir tarafa karşı" haklarını savunma konusunda asla taviz vermeyeceğini söyleyen Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes süreci boyunca kendini yenilediğini vurgulayarak, "Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak." uyarısında bulundu.

Kalibaf, ABD’nin daha önce de müzakere aşamasında İran’a saldırı düzenlediğini hatırlatarak, ABD’nin mevcut durumda da Pakistan arabuluculuğuyla ilan edilen ateşkesi ihlal ederek deniz ablukası uyguladığını, şimdi de bunu kaldırmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Munir ise ülkesinin ve milletinin, İran halkının geleceği için iyi dileklerde bulunduğunu dile getirdi.

İran'dan Hürmüz Boğazı için flaş hamle geldi! Tüm dünyaya duyurulan sıcak gelişmenin detayları bölgede tansiyonu yükseltti!
İran'dan Hürmüz Boğazı için flaş hamle geldi! Tüm dünyaya duyurulan sıcak gelişmenin detayları bölgede tansiyonu yükseltti!

Gündem

İran'dan Hürmüz Boğazı için flaş hamle geldi! Tüm dünyaya duyurulan sıcak gelişmenin detayları bölgede tansiyonu yükseltti!

İran’a yeni saldırı hazırlığı
İran’a yeni saldırı hazırlığı

Gündem

İran’a yeni saldırı hazırlığı

‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı
‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı

Dünya

‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23