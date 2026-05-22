Mehmet Tezkan Halk TV'de ağlıyor! Neden dolar çıkmıyor borsa düşmüyor

Tezkan, canlı yayında el kol hareketleriyle stüdyodaki panoyu işaret ederek, "Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya? Benim aklım mantığım almıyor!" diyerek adeta gizleyemediği bir hayal kırıklığıyla dert yandı.

Doların yerinde saymasından, borsanın ise yukarı yönlü hareket etmesinden derin bir rahatsızlık duyan Tezkan'a stüdyodaki moderatör de "Dün serbest düşüş görmüştük" diyerek destek çıkmaya çalışsa da, piyasaların olumlu seyri muhalif yorumcuların ezberini bir kez daha bozdu.

Kendi istedikleri felaket senaryoları gerçekleşmeyince ne yapacağını şaşıran Tezkan, "Birileri borsaya bir şey yaptı herhalde" diyerek her zamanki gibi komplo teorilerine sığınmaktan geri durmadı.