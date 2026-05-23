Miras konusuyla gündeme gelmişti! İbrahim Tatlıses'in son halini görenler gözlerine inanamadı...
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirmiş olduğu ağır enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alınmış ve safra kesesinden ameliyat olmuştu. Tatlıses, geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Hastaneden çıkmadan önce vasiyetini de açıklayan ünlü türkücü miras açıklamasıyla gündeme gelmişti. Ünlü sanatçı şimdi ise son haliyle gündem oldu.
İbrahim Tatlıses, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından ortaya çıkan son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sanatçının kilosundaki değişiklik ve saçlarının farklılaşması dikkat çekti.
Yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan Tatlıses, 7 Nisan’da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen sanatçı, sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin yanı sıra yaptığı miras açıklamalarıyla da dikkat çekmişti.
Tatlıses, vasiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada mirasını çocuklarına bırakmayacağını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Vasiyetimi hazırladım, devlete bıraktım. Kurunun yanında yaş da yanar. Bırakmayacağım miras. Kuruş yok çocuklara. Bazıları yüzünden, diğerleri mağdur kaldı. Bana parayı babam bırakmadı, ben kendim kazandım. İstediğim gibi dağıtırım, kime ne bundan. Ben onlara çok iyi bir miras bıraktım, farkında değiller. 'İbrahim Tatlıses' deyince onlara birçok kapı açılıyor ama onlar kullanmasını bilemediler"
Ünlü sanatçının bu sözleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Tedavi sürecinin sona ermesinin ardından paylaşılan yeni fotoğraflarda ise sanatçının önceki görüntüsüne göre oldukça zayıfladığı görüldü. Yıllardır koyu renkte kullandığı saçlarının beyazlaması da hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı Tatlıses’e geçmiş olsun mesajları paylaştı.
