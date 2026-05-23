CHP Kilis İl Başkanı Umut Sapan gözaltında! Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen tepki gösterdi

Sapan, basın mensuplarına gözaltına alınmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları sert bir dille reddederek, “Biz asla harama el uzatmadık” derken, Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltı işlemine tepki gösterdi.

SÜREÇ CHP’NİN 38. OLAĞAN KURULTAYI İLE İLGİLİ

CHP’li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen paylaşımında şu görüşlere yer verdi; “Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, İl Başkanımız ve aynı zamanda kardeşim Av. Umut Sapan’ın gözaltına alındığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, söz konusu sürecin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili olduğu anlaşılmış olup; İl Başkanımızın kendisine yöneltilen iddialarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tarafımızca bilinmektedir. Hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunar; İl Başkanımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine ve İl Başkanımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşacağına olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”