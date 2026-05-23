Genç girişimcilere çağrı: Tarihi köyü canlandırana milyonluk teşvik verilecek

İtalya’nın Abruzzo bölgesinde bulunan ve yalnızca 115 kişinin yaşadığı Santo Stefano di Sessanio köyü, hızla azalan nüfusunu artırmak için dikkat çeken bir teşvik programı başlattı. Orta çağdan kalma mimarisiyle ünlü köy, buraya taşınmayı kabul eden 18-40 yaş arasındaki gençlere toplamda 44 bin euroya kadar maddi destek sağlayacağını duyurdu. Program kapsamında uygun fiyatlı konut imkanı ve iş kurma hibesi de sunulacak.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yüksekte bulunan Santo Stefano di Sessanio, İtalya’nın en etkileyici tarihi köylerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak yıllardır süren göç nedeniyle köyde yaşayanların büyük bölümünü yaşlı nüfus oluşturuyor. Yerel yönetim ise tarihi dokunun yok olmaması ve ekonomik hayatın yeniden canlanması için radikal bir adım atarak genç girişimcileri bölgeye çekmeyi hedefliyor.

Genç girişimcilere büyük fırsat

Hazırlanan proje, kısa süreli turistleri değil, hayatını tamamen köye taşımaya hazır yeni sakinleri kapsıyor. Programa başvuracak kişilerin 18-40 yaş arasında olması gerekiyor. İtalyan vatandaşlarının yanı sıra Avrupa Birliği vatandaşları ve İtalya’da geçerli oturma iznine sahip yabancılar da başvuru yapabiliyor.

Programa kabul edilen kişilerden köyde aktif olarak yaşamaları ve belirlenen sektörlerde ekonomik faaliyet yürütmeleri şartı aranıyor. Böylece hem nüfusun artırılması hem de bölgedeki ekonomik hareketliliğin yeniden sağlanması amaçlanıyor.

44 bin euroya kadar destek verilecek

Teşvik paketi kapsamında yeni sakinlere üç yıl boyunca yıllık 8 bin euroya kadar maddi destek sağlanacak. Köyde işletme açmak isteyen girişimcilere ise tek seferlik 20 bin euroya kadar başlangıç hibesi verilecek.

Ayrıca katılımcılar için sembolik ücretlerle kiralanabilecek konut seçenekleri de hazırlanacak. Böylece taşınma sürecinin mali yükünün azaltılması hedefleniyor.

Öncelik turizm ve yerel hizmetlerde

Köy yönetimi özellikle turizm, konaklama, el sanatları, kültürel etkinlik organizasyonları ve günlük yaşamı destekleyecek küçük işletmelere öncelik verileceğini açıkladı. Yetkililer, bu adımın sadece Santo Stefano di Sessanio için değil, İtalya’daki terk edilme riski taşıyan diğer tarihi köyler için de örnek olmasını istiyor.

Benzer nüfus artırma projelerinin daha önce İspanya’daki bazı kırsal bölgelerde de uygulandığı bilinirken, İtalya’nın bu hamlesi Avrupa genelinde büyük ilgi gördü.