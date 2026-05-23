Herkeste 3, CHP’de 13! 1 bina ile 10 milyonluk vurgun

Ana muhalefet partisi CHP, bu kez Kars’ta gerçekleştirilen şaibeli bir gayrimenkul alımı ve milyarlık vurgun iddiasıyla sarsılıyor. Skandalın boyutları, binayı satan şahsın öz kardeşinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önünü kesip kirli çarkı bizzat ihbar etmesiyle siyaset arenasının en sıcak maddesi haline geldi.



Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı yayında parti yönetiminin Kars'taki emlak operasyonunu deşifre ederek, "Gittiler, Kars’ta bu mevcut yönetim 3 milyon TL’lik bir binayı 13 milyon TL’ye aldı," sözleriyle 10 milyon liralık haksız kazanca işaret etti.

“KİMSE ALMIYORDU, 13 MİLYONA SATTILAR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kars’taki yeni il başkanlığı binası alımı, dudak uçuklatan bir şaibe iddiasıyla sarsılıyor. İddiaya göre, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan bir bina, mevcut parti yönetimi tarafından 13 milyon TL bedelle satın alındı. Binayı satan mal sahibinin kardeşi Cafer Demir, partisinin "dolandırılmasına" sessiz kalmayarak çarpıcı bir protestoya imza attı.