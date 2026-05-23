CHP'li belediye başkanı "irtikâp" suçundan tutuklandı
CHP’li belediye başkanı "irtikâp" suçundan tutuklandı

CHP’li belediyelerle ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikâp" suçundan tutuklandı.

Çok sayıda müşteki şikâyeti üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikâp" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep eden Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediğine yönelik şikayeti ile benzer nitelikteki çok sayıda şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş, evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı.

Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, dün Afyonkarahisar'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirilmişti.

Türk

CHP milli güvenlik sorunudur çok acilen kapatılması lazım ülkemle siyonist parti istemiyoruz
