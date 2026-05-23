Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçti. Partisinin tarihinde ilk kez ahlaki duruş sorunu olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti ama olmadı. Belki bugün gerçekleşir.

CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır.

Bütün vatandaşlarıma özellikle partililerime söz veriyorum. CHP’yi kuruluşundaki kodlara ve ahlaki değerlere yeniden kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili bugüne dek hiçbir eleştiri yoktu, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.

Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bu partiyi kendi içinden ayrıştıran dilden kaçınmak lazım. Kökümüze ve ahlakımıza sahip çıkmamız lazım.