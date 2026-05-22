Özel yönetimi aracılar devreye soktu! Özel bakın Kılıçdaroğlu’ndan ne istemiş!

Konuya ilişkin kulis bilgisini paylaşan Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş. Aykut Diş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“KILIÇDAROĞLU ÖZEL DIŞINDA HİÇBİR ARACI İLE SÜRECİ DEĞERLENDİRME YAPMAYACAK”

“Kemal Kılıçdaroğlu, kararın çıktığı ilk an itibariyle CHP Genel Başkanlığına başlamıştı. Biraz önce mahkeme kararının resmi tebliği de yapıldı” diyen Diş, şu bilgileri aktardı: “Kılıçdaroğlu, hem süreci yönetmek hem de gelen önerileri değerlendirmek adına gruplar halinde milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticileriyle buluşuyor. Dün evde gerçekleşen buluşmalar bugün hem evde hem de ofiste devam etti. Sabah itibariyle Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, yok hükmünde sayılan yönetimin vekillerinin hukuki ve mali yetkilerini azletti. Gece ve gün boyunca çok sayıda belediye başkanı CHP’nin toparlanması sürecinde Kılıçdaroğlu’na güvenlerinin tam olduğunu iletti. Seksene yakın milletvekili de aynı şekilde Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmeye hazır olduğunu bildirdi. Yok sayılan yönetim ise gece boyunca yapılan ve bugün de devam eden protesto eylemlerinde aradığı desteği bulamadı. Hem genel merkez binası hem de il başkanlıkları önündeki toplanmalar cılız kaldı. Hukuken yok hükmünde sayılan, siyaseten de umduğunu bulamayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin Kılıçdaroğlu ile uzlaşmak amacıyla aracılar devreye soktuğu öğrenildi. Aracı olarak Eski Genel Sekreter Önder Sav ile abi pozisyonundaki bazı belediye başkanları devreye girmiş. Temel talep, CHP'nin en hızlı şekilde kurultaya götürülmesi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel dışında hiçbir aracı ya da elçi ile süreç üzerine bağlayıcı bir değerlendirme yapmayacağı dile getiriliyor. Kargaşa dinmeden, CHP'nin iç denetimi tamamlanmadan kurultaya gidilmeyeceği ön görülüyor. 6 kişilik bir idari MYK ataması ile bir süre ilerlenmesi muhtemel”