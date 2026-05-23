  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!'
Gündem Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Gündem

Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz yeniden tırmandı. Mahkeme kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi göreve geri dönerken, Özgür Özel'in CHP'nin grup başkanlığına aday olduğu ve kapalı grup toplantısında Özel'in grup başkanı seçildiği duyuruldu.

Mutlak butlan kararının ardından CHP’de sıcak saatler yaşanıyor.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda bugün seçim yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum." dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, partinin genel merkezinde, mutlak butlan kararına karşı neler yapılacağına yönelik görüşmelerin yapılması amacı ile CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı yapıldı.

Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi.

CHP'nin Meclis'te 138 milletvekili bulunuyor.

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Kemal akıllanmayacak,hançerlenmeye doymadı,bunlarda ne mide varmis arkadaş özgür attan indirip eşeğe bindirildi, karektere bak istifa edip, kosesine cekilip pusuda bekleyerek, daha çok puan almak varken ezikliği kabul etti.

Vay vay

Meclisteki grup toplantılarını yine özgür özel yapacak..
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23