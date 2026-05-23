Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu

Mutlak butlan kararının ardından CHP’de sıcak saatler yaşanıyor.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda bugün seçim yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı seçildi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum." dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, partinin genel merkezinde, mutlak butlan kararına karşı neler yapılacağına yönelik görüşmelerin yapılması amacı ile CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı yapıldı.

Özgür Özel, toplantıya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan 42 milletvekilinden 15'inin Özel'e desteklerini bildirdiği belirtildi.

CHP'nin Meclis'te 138 milletvekili bulunuyor.