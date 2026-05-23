  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar! "CHP'nin ahlaki değerlerini düzeltmemiz lazım" Genel merkezi boşaltmazlarsa işgalci sıfatı taşıyacaklar Gazze’de çocuklar açlığın kıskacında! Ukrayna ihalarla koleje saldırdı Öğrenci öldürmeyi Trump’tan öğrendiler Bayram yolculuğu kabusa dönmesin: İçişleri Bakanı Çiftçi'den kritik trafik uyarıları AK Parti'ye katılan Burcu Köksal'dan çarpıcı açıklamalar: "İmamoğlu'nun kovduğu bir isim olarak yalnız kaldım" KKTC'de skandal! Bir İsrailli 4 adet canlı insan embriyosu kaçırırken yakalandı! Bazı CHP milletvekilleri yurt dışına kaçacak! Son dönemde Almanya’dan konut alan milletvekilleri araştırılsın Özgür Özel’in CHP’deki yeni görevi belli oldu
Aktüel Çevre yolunda faciaya davetiye! Şaka değil gerçek 3 kilometre ters yönde ilerledi
Aktüel

Çevre yolunda faciaya davetiye! Şaka değil gerçek 3 kilometre ters yönde ilerledi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa İnegöl'de çevre yoluna ters yönden giren otomobil, yaklaşık 3 kilometre boyunca karşı şeritte ilerledi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çevre yolunda ters yönde ilerleyen otomobil, trafikte tehlikeli anlara neden oldu.

 

Olay, saat 09.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; 16 ARJ 828 plakalı otomobil, sürücüsü G.A.'nın (43)dalgınlığı sonucu Cerrah Kavşağı’ndan ters yöne girip yaklaşık 3 kilometre boyunca karşı şeritte ilerledi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araç ve sürücünün kimliğini tespit etti. Araç, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak’ta park halinde bulunurken, sürücü ekipler tarafından araç başına çağrıldı. G.A.’ya, 'Çift şeritli yolda ters yönde seyretmek'ten 20 bin TL idari para cezası uygulandı, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.

Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü

Yerel

Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü

Gitmediği yolun borcu geldi! Bursa’dan çıkmayan araca İstanbul’dan icra
Gitmediği yolun borcu geldi! Bursa’dan çıkmayan araca İstanbul’dan icra

Yaşam

Gitmediği yolun borcu geldi! Bursa’dan çıkmayan araca İstanbul’dan icra

Bursa'da zincirleme kaza : Ölü ve yaralılar var!
Bursa'da zincirleme kaza : Ölü ve yaralılar var!

Yerel

Bursa'da zincirleme kaza : Ölü ve yaralılar var!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23