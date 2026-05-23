Çevre yolunda faciaya davetiye! Şaka değil gerçek 3 kilometre ters yönde ilerledi
Bursa İnegöl'de çevre yoluna ters yönden giren otomobil, yaklaşık 3 kilometre boyunca karşı şeritte ilerledi.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; 16 ARJ 828 plakalı otomobil, sürücüsü G.A.'nın (43)dalgınlığı sonucu Cerrah Kavşağı’ndan ters yöne girip yaklaşık 3 kilometre boyunca karşı şeritte ilerledi. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, araç ve sürücünün kimliğini tespit etti. Araç, Kemalpaşa Mahallesi Paşaören Sokak’ta park halinde bulunurken, sürücü ekipler tarafından araç başına çağrıldı. G.A.’ya, 'Çift şeritli yolda ters yönde seyretmek'ten 20 bin TL idari para cezası uygulandı, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan da adli işlem başlatıldı.