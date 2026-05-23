Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildiğini CHP adına açıkladı! Fondaş isim Özel’den “CHP Genel Başkanı” diye bahsederek yargıya kafa tuttu!

Banu Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’den “CHP Genel Başkanı” diye bahsederek mahkemeye kafa tuttu. Güven paylaşımında; “Kemal Kılıçdaroğlu CHP grubuna başkanlık edemeyecek bir genel başkan olarak tarihe geçecek. CHP grup toplantılarına kimin başkanlık edeceği meselesine dün yayında değinmiştim. CHP’den basına biraz önce gelen mesaj şöyle: CHP lideri özel, 110 milletvekilinin desteğiyle yeniden grup başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi” ifadeleriyle tam bir dezenformasyona imza atarken, Özgür Özel ve avanesinin mahkeme kararına rağmen kanunsuz girişimlerini sürdürdüğü dikkat çekti.