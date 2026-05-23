İslam ülkesinden İran'a üst düzey askeri ziyaret

Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD ile müzakerelerde İran heyetinin başkanlığını yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda devam eden görüşmeler çerçevesinde Tahran’da bulunan Munir, Pezeşkiyan ve Kalibaf ile ayrı ayrı görüştü.

Munir, Kalibaf ile görüşmesinin ardından çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere Pezeşkiyan ile bir araya geldi. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de hazır bulundu.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.